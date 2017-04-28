В Орле маршрутки опять поменяли пути следования, а №13 приказал долго жить

В реестр городских маршрутов внесены изменения. Уже сегодня, 9 июня, в Орле возобновит свою работу маршрут №59. Автобусы будут курсировать от улицы Алроса до станции Лужки.

А после праздников 14 июня претерпит изменения 23-й маршрут. Если ранее он следовал от мегакомплекса «ГРИНН» до улицы Силикатная, то теперь схема движения будет продлена до остановочного пункта санатория «Лесной». Маршрут пройдет через улицы Кузнецова и Раздольная.

С 9 июня будет отменен маршрут №13 «Санаторий «Лесной» — улица Часовая, — сообщили в пресс-службе городской администрации.