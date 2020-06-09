9 июня 2020



В Орле игнорировали обращения жителей на отлов собак

Прокуратурой области проведена проверка по факту нападения на женщину бродячих собак. Видео случайных очевидцев, которые отбили пострадавшую от стаи и помогли ей добраться до больницы, появилось накануне в социальных сетях и во многих орловских СМИ. В ходе проверки было установлено, что между «Орловской городской станцией по борьбе с болезнями животных» и ООО «Экосервис» заключен договор на оказание услуг по отлову животных на территории Орла. Вместе с тем, подрядчиком должным образом условия договора не исполнялись. По состоянию на начало июня 2020 года неисполненными значатся более 500 заявок граждан на отлов бродячих животных. При этом областным управлением ветеринарии полномочия по контролю в этой сфере должным образом не реализовывались.

Материалы проверки вместе с постановлением, вынесенным Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены в СО по Заводскому району г. Орел СУ СК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, по фактам нарушений Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой направлены представления в адрес начальника облуправления ветеринарии и руководителя БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных». Ход и результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.

 

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Опубликовано 09 Июн 2020 в 17:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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