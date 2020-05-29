В Орле могут запретить «наливайки»

В мае 2020 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий торговать алкоголем в помещениях, где площадь зала для посетителей составляет менее 20 кв.м. При этом регионы вправе вводить свои ограничения, если такие организации расположены в многоквартирных домах. Орловский облсовет воспользовался данным правом и решил установить подобное ограничение в 50 кв.м.

Депутаты считают, что ограничение поставит заслон на пути алкогольного „псевдообщепита“. Сейчас в многоквартирных жилых домах очень много торговых точек, продающих алкоголь в ночное время суток. При этом посетители подобных заведений нередко нарушают порядок. Помешать же открытию подобных заведений жители не могут. Например, изначально первый этаж переводят под торговую точку продуктами или парикмахерскую. Естественно, жители не возражают. Потом собственник помещения меняется, но при этом мнение жильцов уже никто не спрашивает. Так «наливайки» растут как грибы после дождя по всему Орлу. Ко второму будет проведено обсуждение документа.