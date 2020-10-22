В Орле мошенники предлагают телезрителям платные услуги

Об этом предупреждают в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) в квартирах телезрителей. Субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за финансовое вознаграждение настроить приставки и антенны. В ряде случаев жулики начинают с «соцопроса о качестве вещания» и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене.

Представители РТРС напоминают, что предприятие не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Однако если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым может скрываться мошенничество.

Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию «Автопоиск», и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию «Автопоиск» на приставке. Правда, все это сработает, если правильно установлена приемная антенна. И вот с этим, как показывает анализ звонков, у зрителей и возникают главные сложности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и подходит, если телебашня расположена в прямой видимости. Если расстояние до башни более 10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на балконе, фасаде или крыше.