В Орле мошенники представляются сотрудниками колл-центра ПФР

Злоумышленники опять обзванивают пенсионеров и, представившись сотрудниками колл-центра ПФР, обещают прибавку к пенсии.

Отделению ПФР по Орловской области в очередной раз стало известно о случаях, когда пенсионерам звонят злоумышленники, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Мошенники говорят, что ведомство готово пересчитать размер пенсии стариков по более выгодному варианту.

К счастью, пенсионеры, которым поступали подобные звонки, оказались людьми бдительными: они не согласились сообщать звонившим персональных данных и обратились в Пенсионный фонд за разъяснениями, о каком перерасчете идет речь.

Отделение ПФР по Орловской области обращает внимание граждан: подобные звонки – это самые настоящие происки мошенников!

Сотрудники ПФР в очередной раз просят граждан быть бдительными. Не стоит сообщать свои паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию третьим лицам по телефону, электронной почте или другим каналам связи. Любая работа с клиентами ведется специалистами Пенсионного фонда исключительно в клиентских службах. Работники ПФР не обзванивают клиентов, не спрашивают номера банковских карт и паспортные данные. Также они не приносят прибавку к пенсии на дом, не агитируют переводить куда-либо пенсионные накопления, не проводят сходы жильцов во дворах и подъездах.

Отделение ПФР по Орловской области убедительно просит граждан по любым вопросам пенсионного обеспечения обращаться непосредственно в клиентские службы ПФР.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Орловской области – 72-92-36.