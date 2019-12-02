2 декабря 2019



В Орле мошенники представляются сотрудниками колл-центра ПФР

Злоумышленники опять обзванивают пенсионеров и, представившись сотрудниками колл-центра ПФР, обещают прибавку к пенсии.

Отделению ПФР по Орловской области в очередной раз стало известно о случаях, когда пенсионерам звонят злоумышленники, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Мошенники говорят, что ведомство готово пересчитать размер пенсии стариков по более выгодному варианту.

К счастью, пенсионеры, которым поступали подобные звонки, оказались людьми бдительными: они не согласились сообщать звонившим персональных данных и обратились в Пенсионный фонд за разъяснениями, о каком перерасчете идет речь.

Отделение ПФР по Орловской области обращает внимание граждан: подобные звонки – это самые настоящие происки мошенников!

Сотрудники ПФР в очередной раз просят граждан быть бдительными. Не стоит сообщать свои паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию третьим лицам по телефону, электронной почте или другим каналам связи. Любая работа с клиентами ведется специалистами Пенсионного фонда исключительно в клиентских службах. Работники ПФР не обзванивают клиентов, не спрашивают номера банковских карт и паспортные данные. Также они не приносят прибавку к пенсии на дом, не агитируют переводить куда-либо пенсионные накопления, не проводят сходы жильцов во дворах и подъездах.

Отделение ПФР по Орловской области убедительно просит граждан по любым вопросам пенсионного обеспечения обращаться непосредственно в клиентские службы ПФР.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Орловской области – 72-92-36.

 

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Опубликовано 02 Дек 2019 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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