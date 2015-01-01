В Орле мошенники «заработали» на инвалидах более миллиона рублей

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хищения должностными лицами орловского филиала «Московского протезно-ортопедического предприятия» бюджетных денег. Эти были компенсационные выплаты инвалидам Орловской области за приобретенные средства реабилитации.

Как сообщили в пресс-службе СК, предварительно установлено, что с октября 2016 года по настоящее время должностные лица орловского филиала протезно-ортопедического предприятия от имени подставного лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, заключали с инвалидами договоры на поставку протезных изделий. При этом в договоре фигурировала завышенная цена. Затем изделие приобреталось у протезно-ортопедического предприятия по себестоимости. После изготовления протезного изделия оно передавалось инвалиду. А документы шли в органы соцзащиты населения для получения компенсаций. После поступлении компенсационной выплаты на счета инвалидов, подозреваемые снимали деньги со счетов. Часть денежных средств направляли в Орловский филиал «Московского протезно-ортопедического предприятия», а разницу в цене использовали по своему усмотрению. В результате были похищены бюджетные средства на сумму более миллиона рублей. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

 

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Опубликовано 27 Апр 2018 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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