В Орле мошенницы обокрали двух пенсионерок

Как сообщает УМВД по Орловской области, в первом случае неизвестная злоумышленница вошла в дом жительницы Заводского района под предлогом проверки счетчика водоснабжения. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, мошенница похитила 30 тысяч рублей. Обнаружив после ее ухода пропажу сбережений, гражданка 1937 года рождения обратилась в полицию. По данному факту следственным отделом ОП № 2 УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации.

Во втором случае злоумышленница представилась гражданке 1938 года рождения социальным работником. Так она вошла беспрепятственно в квартиру жительницы Железнодорожного района. Когда пенсионерка отошла в другую комнату, злоумышленница похитила порядка 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время злоумышленниц разыскивает полиция, ведется следствие.