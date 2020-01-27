27 января 2020



В Орле мошенницы обокрали двух пенсионерок

Как сообщает УМВД по Орловской области, в первом случае неизвестная злоумышленница вошла в дом жительницы Заводского района под предлогом проверки счетчика водоснабжения. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, мошенница похитила 30 тысяч рублей. Обнаружив после ее ухода пропажу сбережений, гражданка 1937 года рождения обратилась в полицию. По данному факту следственным отделом ОП № 2 УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации.

Во втором случае злоумышленница представилась гражданке 1938 года рождения социальным работником. Так она вошла беспрепятственно в квартиру жительницы Железнодорожного района. Когда пенсионерка отошла в другую комнату, злоумышленница похитила порядка 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время злоумышленниц разыскивает полиция, ведется следствие.

 

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Опубликовано 27 Янв 2020 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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