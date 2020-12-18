В Орле может рассыпаться еще один “карточный домик”

Депутаты горсовета призвали городскую администрацию ускорить процесс по утеплению стены между домами № 2 и № 8 по улице Калинина. Вопрос о невыполнении городской администрацией поручений по утеплению стены ​ между домами был поднят депутатами на заседании профильного комитета. Кстати, средства на эти цели (чуть более 202 тыс. рублей) в городской казне на этот год были предусмотрены.

Дальнейшие промедление в решении этой проблемы с учетом того, что наступила зима, чревато разрушением общей стены домов № ​ 2 и № 8, и как следствие может привести к аварийному состоянию дома № 8. Депутат горсовета Александр Головин напомнил собравшимся, что один дом по Калинина, 2 был признан аварийным и расселен.

— Глубоко убежден, что при проведении всех необходимых работ по признанию этого дома аварийным, надо было учесть, что к нему, через арку примыкает дом № 8 и утеплить стену, — обратился народный избранник к сотрудникам администрации. — Стена промерзает по объективным причинам, примыкающий дом № 2 — не отапливается.

Александр Головин «бьет тревогу» по этому поводу уже на протяжении года. К нему, как к депутату по этому округу, обращаются и жители.

— ​ ​ Я прошел все пять этажей по Калинина, 8, — говорит с возмущением народный избранник. — Стены холодные, обои отходят…

Первый заместитель главы администрации Олег Минкин пообещал народным избранникам, что возьмет решение этой проблемы под личный контроль.

В итоге депутатами ​ было принято решение признать работу администрации по выполнению поручения горсовета по утеплению стены ​ между домами № 2 и № 8 по ул. Калинина неудовлетворительной. Народные избранники призвали городские власти оперативно решить, а также провести служебную проверку по факту не исполнения поручения и привлечь к ответственности ​ виновных лиц. К этому вопросу городские парламентарии вернутся до конца этого года.