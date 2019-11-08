В Орле может рухнуть еще один “карточный домик”

Активисты ОНФ просят срочно переселить 179 жильцов из разрушающегося общежития на улице Металлургов, 38. Здание было признано аварийным в мае 2019 г., но до сих пор никаких действий со стороны исполнительных органов власти не предприняли. Последний случай частичного обрушения фасада произошел в апреле 2019 г., а люди продолжают жить в здании, которое может совсем развалиться в любой момент.

«Условия проживания людей не соответствуют никаким требованиям и нормам. Они живут в страхе, что могут оказаться под завалами аварийного здания. Мы настаиваем, чтобы власти оперативно решили эту проблему», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Патронова.

Здание общежития начало разрушаться еще в 2007 г. Причин тому много – постоянно текущая кровля, отсутствие отливов и сливов с крыши, а в подвале прорвало трубу канализации. Кроме того, под общежитием проходит теплотрасса. Под воздействием влаги стены здания стали в буквальном смысле крошиться. Десятки кирпичей отваливаются и падают на землю.

«Мы неоднократно обращались в разные органы власти, но дело с мертвой точки не сдвигается. Наши семьи по-прежнему вынуждены проживать в нечеловеческих условиях, дышать плесенью и засыпать, боясь, что ночью здание обрушится», – рассказала жительница дома Валентина Емельянова.

Жильцы пытались самостоятельно ремонтировать здание, но эти меры ситуацию не изменили. Общежитие продолжает распадаться на куски. Из-за постоянно протекающей крыши стены в подъездах действительно покрылись слоем плесени. В коридорах стоит едкий запах протекающих в подвале канализационных стоков.

«В мае 2019 г. здание было признано аварийным, но людей до сегодняшнего дня не расселили. Никаких противоаварийных мероприятий также не проводится. Власти лишь обнесли здание забором на днях, других мер не предпринято», – сообщил руководитель исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

По информации администрации Орла, дом может быть расселен только после 2026 г. в рамках новой программы переселения из аварийного жилья. А пока жителям обещают только провести ремонт разрушающихся стен. Проект на эти работы до настоящего момента не сделан.