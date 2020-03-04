В Орле можно арендовать 10 объектов культурного наследия за 1 рубль

Возможность взять в аренду старинный дом, получивший статус объекта культурного наследия, за 1 рубль в год появилась в 2019 году. Тогда на торги выставили 11 зданий. В настоящее время дом №36 по ул. Карачевской («Дом жилой XIX в.») уже арендован.

По условиям договора, инвестор арендует здание на 49 лет. В течение первых 7 лет он должен произвести работы по сохранению объекта культурного наследия, включая разработку и согласование проектной документации в соответствии с заданием, выданным уполномоченным органом в сфере сохранения объектов культурного наследия.

В 2020 году могут быть арендованы 10 объектов:

ул. Старо-Московская, 55 («Дом Лобанова»);

ул. Гагарина, 28 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Карачевская, 44А («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Карачевская, 30 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Салтыкова-Щедрина, 5 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Салтыкова-Щедрина, 7 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Салтыкова-Щедрина, 9 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Московская, 55 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Розы Люксембург, 15а (здание бывшей пожарной части);

ул. Октябрьская, 1 («Дом жилой, XIX в.», «Дом Лизы Калитиной»).

На 20 марта текущего года объявлены аукционы по двум объектам: ул. Старо-Московская, 55 и ул. Гагарина, 28. Заявок от арендаторов ждут до 12 марта, информирует администрация города Орла.