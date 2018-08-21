В Орле мужчина попал под поезд

20 августа в 15 часов 50 минут в дежурную часть линейного отдела МВД поступило сообщение о том, что грузовым поездом №3062 в районе пешеходного перехода с 909 квартала к ТМК «ГРИНН» травмирован человек. На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, пострадал строитель из Брянска, который находился на заработках в Орле. Примерно в 15 часов 38 минут машинист и его помощник увидели двух пешеходов, которые переходили железнодорожные пути. На гудки граждане не реагировали. Было применено экстренное торможение. Один мужчина отошел в сторону, а другой не успел и попал под поезд. Пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу бригадой скорой помощи, вызванной очевидцами. Но от полученных травм позднее скончался.