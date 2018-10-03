3 октября 2018



В Орле мужчина угрожал двум девушкам пневматическим пистолетом

Отделом дознания ОП №1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу ведется предварительное расследование по факту угрозы причинения тяжкого вреда здоровью.

В сентябре этого года в ходе словесного конфликта он направил в сторону двух девушек пневматический пистолет, высказывая угрозы.

Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Окт 2018 в 15:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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