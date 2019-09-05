В Орле на 9 лет осужден сбытчик героина

2 сентября 2019 года вступил в законную силу приговор Северного районного суда г. Орла в отношении гражданина одной из среднеазиатских республик, виновного в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В ходе следствия установлено, что осужденный был активным участником межрегиональной организованной преступной группы, специализировавшейся на поставке героина в Орловскую область.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий иностранец был задержан сотрудниками УФСБ России по Орловской области с поличным при попытке размещения 200 граммов героина в тайниковых закладках на территории города Орла. Согласно решению суда, преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

В отношении остальных участников преступной группы в рамках возбужденных уголовных дел проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

По информации пресс-службы УФСБ России по Орловской области