В Орле на «Аллее любви» появится «детская» скамья

В Международный день защиты детей, 1 июня, на «Аллее любви» планируется установить новую скамью «На крыльях детства». Также в планах мэрии Орла художественно оформить стену, примыкающую к скверу.

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла приглашает орловцев принять участие в создании проекта художественного оформления стены (со стороны сквера) вдоль домов 3,5,7 по ул. 7 Ноября.

Напомним, администрация Орла, начиная с 2012 года, в рамках социального проекта «Тебе, любимый город!» занимается благоустройством «Аллеи любви».

За несколько лет здесь были установлены несколько архитектурных арт-объектов: «Скамья примирения», «Скамья желаний», «Скамья вдохновения», скамья «Счастливая семья».

Администрация г. Орла сообщает: эскизы проектов художественного оформления стены до 11 мая принимаются в управлении социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 23, каб.5 или в электронном виде по адресу: bhf75@yandex.ru. Контактное лицо: Самарина Ирина Владимировна, тел.: 76-19-32.