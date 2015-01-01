В Орле на «Аллее любви» появится «детская» скамья

В Международный день защиты детей, 1 июня, на «Аллее любви» планируется установить новую скамью «На крыльях детства». Также в планах мэрии Орла художественно оформить стену, примыкающую к скверу.

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла приглашает орловцев принять участие в создании проекта художественного оформления стены (со стороны сквера) вдоль домов 3,5,7 по ул. 7 Ноября.

Напомним, администрация Орла, начиная с 2012 года, в рамках социального проекта «Тебе, любимый город!» занимается благоустройством «Аллеи любви».

За несколько лет здесь были установлены несколько архитектурных арт-объектов: «Скамья примирения», «Скамья желаний», «Скамья вдохновения», скамья «Счастливая семья».

Администрация г. Орла сообщает: эскизы проектов художественного оформления стены до 11 мая принимаются в управлении социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 23, каб.5 или в электронном виде по адресу: bhf75@yandex.ru. Контактное лицо: Самарина Ирина Владимировна, тел.: 76-19-32.

 

Один раз в год сады цветут
Орловские налоговики проводят Дни открытых дверей
За орловскими детьми все чаще ухаживают бабушки
Опубликовано 06 Апр 2017 в 16:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"