17 декабря 2021



В Орле на базе медколледжа будут обучать православных сестер милосердия

В Орловском базовом медицинском колледже планируют создать курсы православных сестер милосердия. Договоренность об этом достигнута накануне между отделом социального служения Орловской епархии и руководством колледжа. Предполагается, что обучение будет проходить в рамках федеральной программы подготовки младших медицинских специалистов. Наряду с базовыми медицинскими знаниями слушатели курсов познакомятся с основами духовной деятельности. По окончании курсов православные сестры милосердия получат документ государственного образца о профессиональной переподготовке.

В епархиальном социальном отделе отмечают, что сегодня православные сестричества милосердия занимают важное место в системе социального служения Русской Православной Церкви. Сестры милосердия несут свое благородное и бескорыстное служение в больницах, хосписах, богадельнях, приютах. Помогают они и взрослым, и детям. В отделе социального служения надеются, что и на Орловщине это полезное дело получит широкое развитие.

Все те, у кого есть желание и возможность стать сестрой милосердия, за дополнительной информацией могут обратиться в социальный отдел Орловской епархии по телефону 8-910-265-27-09 (заместитель председателя отдела диакон Игорь Голиков).

Стоит отметить, что это не первый опыт взаимодействия Орловской епархии и Орловского базового медицинского колледжа. Несколько лет назад сестры милосердия обучались в колледже по программе среднего профессионального образования.

 

В Орле продолжится демонтаж «незаконных» гаражей
Изменились процедуры регистрации авто и проведения экзаменов в Госавтоинспекции
Сроки ввода в эксплуатацию детского сада на Планерной могут сдвинуться
Опубликовано 17 Дек 2021 в 18:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"