В Орле на базе медколледжа будут обучать православных сестер милосердия

В Орловском базовом медицинском колледже планируют создать курсы православных сестер милосердия. Договоренность об этом достигнута накануне между отделом социального служения Орловской епархии и руководством колледжа. Предполагается, что обучение будет проходить в рамках федеральной программы подготовки младших медицинских специалистов. Наряду с базовыми медицинскими знаниями слушатели курсов познакомятся с основами духовной деятельности. По окончании курсов православные сестры милосердия получат документ государственного образца о профессиональной переподготовке.

В епархиальном социальном отделе отмечают, что сегодня православные сестричества милосердия занимают важное место в системе социального служения Русской Православной Церкви. Сестры милосердия несут свое благородное и бескорыстное служение в больницах, хосписах, богадельнях, приютах. Помогают они и взрослым, и детям. В отделе социального служения надеются, что и на Орловщине это полезное дело получит широкое развитие.

Все те, у кого есть желание и возможность стать сестрой милосердия, за дополнительной информацией могут обратиться в социальный отдел Орловской епархии по телефону 8-910-265-27-09 (заместитель председателя отдела диакон Игорь Голиков).

Стоит отметить, что это не первый опыт взаимодействия Орловской епархии и Орловского базового медицинского колледжа. Несколько лет назад сестры милосердия обучались в колледже по программе среднего профессионального образования.