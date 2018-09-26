В Орле на Герценском мосту устранят разрушения асфальтового покрытия

Определен подрядчик для ремонта деформационных швов на Октябрьском (Герценском) мосту, сообщает администрация Орла.

Ремонтом займется компания «ОрелДорМост». Подрядчик должен будет устранить разрушения асфальтового покрытия на всех деформационных швах моста. Срок выполнения ремонтных работ — 60 дней с момента заключения контракта. Стоимость работ — порядка 900 тысяч рублей.

Пока на Герценском мосту установлены знаки, ограничивающие движение по наиболее опасным участкам дорог.