26 сентября 2018



В Орле на Герценском мосту устранят разрушения асфальтового покрытия

Определен подрядчик для ремонта деформационных швов на Октябрьском (Герценском) мосту, сообщает администрация Орла.

Ремонтом займется компания «ОрелДорМост». Подрядчик должен будет устранить разрушения асфальтового покрытия на всех деформационных швах моста. Срок выполнения ремонтных работ — 60 дней с момента заключения контракта. Стоимость работ — порядка 900 тысяч рублей.

Пока на Герценском мосту установлены знаки, ограничивающие движение по наиболее опасным участкам дорог.

 

Ох, нелегкая эта работа
В этом году на социальное развитие села в Орловской области потратят 168 млн рублей
В Орле лжемедработница обокрала 86-летнего пенсионера
Опубликовано 26 Сен 2018 в 14:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"