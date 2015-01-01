В Орле на главпочтамте представлена уникальная филателистическая экспозиция (6+)

Коллективная выставка, подготовленная Орловским отделением филателистов, состоит из трех композиций. Первая (автор — Александр Саран) называется «Орловская почта в годы войн», от Отечественной 1812 года до Великой Отечественной 1941- 1945 годов. Две другие – «Народные промыслы в филателии» и «Геральдика постсоветских государств» – подготовил Александр Полунин.

В экспозиции, посвященной почте, показана работа почтовиков на территории Орловской области. В коллекции использованы уникальные документы и редкие почтовые отправления, обработанные именно орловской почтовой службой. Здесь можно увидеть разные виды письменной корреспонденции: правительственную, служебную, гражданскую и военную, работу газетно-журнальной экспедиции.

Коллекция выставляется впервые, до этого демонстрировались только фрагменты. В филателии сравнительно недавно появился такой класс, как «история почты», поэтому он считается одним из самых сложных и элитных. «Особенно трудно кропотливо выявлять почтовую тематику не на территории всей страны, а в небольшом территориальном аспекте», – рассказал автор коллекции Александр Саран.

Не менее познавательны экспозиции, представленные Александром Полуниным. Геральдика в филателии – довольно редкая тема, и она будет интересна зрителям всех возрастов. Выставка работает по адресу г. Орел, ул. Ленина, 43, информирует пресс-служба УФПС Орловской области.