1 февраля 2019



В Орле на карантин по ОРВИ закрыты 17 школ

В связи с высоким уровнем заболеваемости респираторными инфекциями на карантин полностью закрыты следующие общеобразовательные учреждения: №№13 (до 1 февраля), 1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 16, 20, 49, 50 (до 6 февраля), 4, 18, 37, 51 (до 7 февраля).

В 15 общеобразовательных учреждениях занятия временно приостановлены в отдельных классах. Речь идет о школах №№ 7, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 40. В целом на карантине находятся 89 классов, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 01 Фев 2019 в 17:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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