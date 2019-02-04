В Орле на карантин закрыта 21 школа

По информации управления образования администрации Орла, в связи с высоким уровнем заболеваемости респираторными инфекциями на карантин полностью закрыты следующие общеобразовательные учреждения: №№1, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 32, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 52.

В 12 общеобразовательных учреждениях занятия временно приостановлены в отдельных классах. Речь идет о школах №№11, 12, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 39. В целом на карантине находятся 52 класса.