В Орле на карантин закрывают не только классы, но и целые школы

К концу января в Орле начался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Отдельные классы и даже школы начали закрывать на карантин, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости среди школьников, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

К 29 января на карантин полностью закрыта школа №15 (все классы). В гимназии №19 закрыто 32 класса. В других школах ситуация пока более здоровая, но отдельные классы все же пришлось закрыть: лицей №22, школы №23 и №52 (закрыто по одному классу), школа №50 (четыре класса), школы №12 и №7 (по три класса), школа №36 и лицей №1 (по два класса), школа №33 (семь классов), школа №27 (девять классов). Стоит отметить, что заболеваемость пока ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп.

 

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Опубликовано 30 Янв 2018 в 11:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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