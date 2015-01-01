В Орле на клумбах появились подснежники

Подснежники расцвели на клумбах в Орле почти на месяц раньше обычного из-за необычайно теплой весны. По данным сайта «Погода и климат», с начала месяца температура в областном центре почти на восемь градусов выше климатической нормы.

Обычно первоцветы, названные за свою хрупкость эфемероиды, появляются в апреле. «Первой ласточкой» 2017-го ласточкой стали подснежники. Вслед за ними на клумбах любителей начнут появляться: ветреницы, хохлатки, гусиные луки, медуница, печеночница, чистяк весенний.

Первоцветы быстро развиваются, несмотря на весеннюю прохладу, и уже через неделю-другую после цветения у них появятся первые плоды с семенами. Растения приспособились к внезапным ночным заморозкам, которые могут погубить эти хрупкие создания. Например, занесенная в региональную «Красную книгу» сон-трава опушена многочисленными длинными оттопыренными волосками. А клеточный сок этих растений действует как незамерзающий антифриз.

Кстати, хитро приспособились и к размножению первые цветы. Из-за роста весенние «коротышки» не могут дотянуться до шерсти пробегающих мимо животных, поэтому основные разносчики их семян — ветер и обитающие в почве насекомые, те же муравьи.

 

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Опубликовано 10 Мар 2017 в 11:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 8

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