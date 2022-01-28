28 января 2022



В Орле на колокольнях появились «электронные звонари»

В Иверском храме появился первый «электронный звонарь». Скоро аналогичный должен появиться и на колокольне Богоявленского собора Орла. Устройство разработали орловские специалисты, — рассказали в пресс-службе орловской митрополии.

Система автоматизированного колокольного звона поможет заменить живого звонаря в случае необходимости. Благочинный храмов Центрального округа и настоятель Иверского храма протоиерей Василий Иванов называет «электронного звонаря» настоящим техническим чудом, которое помогает решить проблему нехватки кадров. Сегодня мало кто хочет учиться непростой и не очень прибыльной профессии звонаря. Храм уже сталкивался с тем, что в период отпуска или болезни специалиста созывать прихожан на службы было некому.

Теперь же благодаря автоматике звон колоколов можно запустить или приостановить всего лишь нажатием клавиши в специальном приложении на смартфоне. Причем сделать это можно из любой точки мира. Система воспроизводит звон для всех церковных служб и крестных ходов. По качеству исполнения канонических мелодий автоматика не уступает опытному специалисту. Кстати, колокола можно запрограммировать на звон в любое время, как будильник.
Также можно задать силу и длительность удара колокола. А автономный аккумулятор обеспечит безотказность системы даже в условиях постоянных перебоев в электросети.

Удивительно, но при всем этом сохраняется возможность ручного звона. Автоматика не заменяет, а дополняет живого сотрудника. Кстати, отказываться от живого исполнения в Иверском храме не планируют. Как отмечает протоиерей Василий Иванов, звонить с душой, как живой человек, машина не сможет никогда.

 

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Опубликовано 28 Янв 2022 в 19:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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