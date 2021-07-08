8 июля 2021



В Орле на Комсомольской произошла авария на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения

7 июля около 21.00 в Орле на улице Комсомольской в районе поворота на 909 квартал произошел порыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения.

В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района города Орла, а также частично Орловского района.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, все аварийные службы выехали своевременно. На месте аварии работают аварийно-спасательные бригады и оперативный штаб, в состав которого входят представители ГУ МЧС России по Орловской области, правительства Орловской области и администрации города Орла. Для устранения аварии прибыли бригады МПП ВКХ «Орелводоканал», дежурные силы и средства  ОТП РСЧС, а также ГИБДД УМВД России по Орловской области

В зону отключения попало 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тысяч человек, из них 17 тысяч детей, 58 социальных объектов, — сообщил глава региона.

Как сообщил директор МПП ВКХ «Орелводоканал» Василий Иванов, порыв произошел на глубине трех метров. Предположительно здесь проходит трубопровод из смешанных стальных и чугунных труб. Возможно повреждение чугунного трубопровода.

«Без воды остался Заводской район кроме поселка Лужки и значительная часть Советского района кроме улиц Горького и 8 Марта. Также в зону аварии попадает поселок Зареченский и дер. Жилина Орловского района. Подвоз воды будем осуществлять собственными силами, МУП «Спецавтобаза» и администрации Орловского района», — проинформировал Иванов.

Как сообщает администрация города Орла, на данный момент ремонтные работы завершены. Водоснабжение планируют возобновить сегодня, к 14.00.

 

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Опубликовано 08 Июл 2021 в 11:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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