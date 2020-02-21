В Орле на месте корпуса завода появится жилая “свечка”

На месте недостроенного энергокорпуса бывшего завода «Малютка», расположенного на Полесской улице могут появиться многоэтажные жилые дома. С таким предложением выступил собственник здания. Как пишет группа “Новостройки Орла”, “представленная схема застройки предполагает сохранение 1/4 части энергокорпуса, находящейся со стороны Полесской улицы, для реконструкции под нежилые помещения с возведением пристройки. Остальная часть подлежит сносу. На её месте планируется строительство 19-этажного монолитно-кирпичного жилого дома, состоящего из трёх секций. Секции жилого дома спроектированы на основе уже реализуемого проекта другого жилого комплекса” — пишет группа “Новостройки”

“Первоначально недостроенный энергокорпус планировалось целиком превратить в крупный торговый центр. С течением времени стало очевидно, что огромные торговые площади в данном районе не требуются. Тогда возникла идея строительства жилых домов. Не так давно территория была переведена из производственной зоны в общественно-деловую, что соответствует не только первоначальным планам, но также даёт возможность получить разрешение на условно разрешенный вид использования под жилищное строительство. Именно за таким разрешением и обратился застройщик” — уточняет ведущий группы..

Кстати, вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Многоквартирные жилые дома 9-25 этажей (за исключением технического этажа)» земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010316:109, площадью 21 089 кв. м. будет обсуждаться на публичных слушаниях, которые пройдут 5 марта 2020 г. в 16:00 в малом зале администрации города Орла (г. Орёл, ул. Пролетарская гора, 1).