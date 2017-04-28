В Орле на месяц перекрыли движение авто по части 2-ой Курской

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на участке теплотрассы с 13 июня по 7 июля будет прекращено движение транспортных средств по улице 2-я Курская (если точнее — то от пересечения с переулком Речным до улицы Русанова).

Движение автотранспорта будет организовано в объезд по улицам 1-я Курская — ул. Русанова — ул. 3-я Курская — пер. Речной. Чтобы проще понять картину, «Орловская среда» нарисовала схему перекрытия движения.