В Орле на Набережной Дубровинского откроют футбольное поле

Открытие реконструированной мини-футбольной площадки на Набережной Дубровинского (в районе дома №96) состоится 28 августа в 18.00, сообщает администрация г. Орла.

Реконструкция площадки велась за счет средств бюджета города Орла и внебюджетных источников Городского спортивно-оздоровительного центра.

В день открытия площадки состоится турнир по дворовому футболу «Уличный красава» среди юношей в двух возрастных категориях: от 14 по 15 лет, от 16 до 17 лет.