29 ноября 2021



В Орле на некоторых улицах запретят парковку

Решение о запрете парковки автотранспорта на отдельных улицах было принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В частности, запрет на стоянку автотранспортных средств коснется ул. Московской и участка около дома №5 по пл. Мира.

«Принято решение о полном запрете стоянки на всем протяжении ул. Московской с января 2022 года. Это в большей степени связано с уборкой улицы от снега. Припаркованные автомобили значительно сокращают ширину проезжей части и мешают спецтехнике качественно выполнять свою работу. К нам также поступила жалоба от жителей дома №5 по пл. Мира, которым припаркованные автомобили не позволяют въехать во двор. Ограничения коснутся и этого участка», — пояснил и.о. начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никита Митряев.

Также по просьбе жителей возле детских садов №3, №24 и №93 будут установлены знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч, и предупреждающие знаки «Дети».

Дополнительно было принято решение о запрете движения в вечернее и ночное время (с 23:00 до 6:00) по ул. Ленина и ул. Пролетарская гора.

«На парковках в районе дома №3 по ул. Пролетарская гора и в районе дома №30 «А» по ул. Ленина со стороны ул. Пролетарская гора собирается молодежь и достаточно шумно проводит время. Это приносит дискомфорт жителям близлежащих домов. Жителей перечисленных улиц ограничение движения и парковки не коснётся», — отметил Никита Митряев.

С января 2022 года также будет круглосуточно запрещена парковка на всём протяжении ул. Металлургов.

По информации администрации города Орла

 

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Опубликовано 29 Ноя 2021 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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