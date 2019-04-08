В Орле на остановках появятся стенды с информацией о достопримечательностях Орла

Остановки общественного транспорта оборудуют стендами, рассказывающими о главных достопримечательностях Орла, сообщает администрация Орла.

Первые информационные таблички уже появились на остановке «Главпочтамт».

Остановки оборудуют стендами в соответствии с соглашением, заключенным администрацией города Орла с ООО «2ГИС-Орел» на безвозмездной основе, в целях содействия улучшению социального климата областного центра, информационной поддержки общественно значимых проектов и инициатив.