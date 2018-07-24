24 июля 2018



В Орле на отлов безнадзорных собак потратили 1,8 миллиона рублей

К 23 июля специалисты станции по борьбе с болезнями животных организовали отлов 803 собак. Организацией отлова, транспортировкой, временной передержкой и регулированием численности безнадзорных собак на территории города занимается облуправление ветеринарии. До конца года по контракту отлов животных поручили ООО «Экосервис» на общую сумму 4 млн рублей. Из них 1,8 млн рублей уже освоены, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

При этом жители города могут напрямую обращаться на станцию по борьбе с болезнями животных, либо в администрацию города Орла. Все заявления будут своевременно перенаправлены- заверили городские власти. Информация о бездомных собаках регулярно поступает от горожан в аккаунты Александра Муромского и администрации города Орла в социальных сетях. В частности, за минувшую неделю орловцы указали на остановку общественного транспорта «Уют», Наугорское и Кромское шоссе, улицы Авиационную и Андрианова.

Но лучше писать письма без посредников — сразу с указанием количества особей, места их скопления и внешних признаков по адресу gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».

 

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Опубликовано 24 Июл 2018 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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