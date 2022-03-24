В Орле на озере Светлая жизнь откроется инклюзивный пляж

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (УКХ) приступает к подготовке пляжей к купальному сезону. В этом году на озере Светлая жизнь откроется инклюзивный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает администрация г. Орла.

Всего в Орле два санкционированных пляжа — на Оке в районе Городского парка культуры и отдыха и на озере Светлая жизнь. В этих зонах уже выкошен тростник, территория обработана акарицидами. В ближайших планах — ремонт имеющегося пляжного оборудования, который будет завершён до 24 мая, и завоз песка.

— Устройство инклюзивного пляжа включает в себя монтаж настилов общей площадью 60 кв.м, навеса от солнца (12 кв.м), установку пляжного зонтика, устройство пляжных стендов. Для отдыха людей с ОВЗ будут установлены пять шезлонгов с противопролежневыми матрацами, два кресла-коляски для плавания. Инклюзивное оборудование будет находиться возле спасательной станции, так как это участок с самым ровным рельефом. Оборудование установят в соответствии со СНиПами. При этом подрядные организации будут опираться на мнение и рекомендациями членов нашего Общественного совета по делам инвалидов, — прокомментировал руководитель МКУ «УКХ г. Орла» Юрий Писарев.

Для доставки людей с ограниченными возможностями к пляжу будет задействован низкопольный автобус большой вместимости. Он будет работать в рамках привычного сезонного маршрута.