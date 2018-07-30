В Орле на озере Светлая жизнь пройдут соревнования по парусному спорту (6+)

С 3 по 7 августа в Орле на озере Светлая жизнь пройдут первенство города по парусному спорту и 7-я Всероссийская парусная студенческая регата «Регион 57» (6+).

3 августа стартует первенство Орла по парусному спорту в классах «Оптимист» и «Луч».

4 августа начнется 7-я Всероссийская парусная студенческая регата «Регион 57». Открытие состоится на базе яхт-клуба СШОР №10 в 14.00. В соревнованиях примут участие яхтсмены различных школ и клубов Ярославля, Воронежа, Липецка, Москвы, Брянска, Ростова-на-Дону, Казани. Выступать спортсмены планируют в классах «Снайп», «Луч», «Оптимист», «Виндсерфинг», «Лазер 4,7», «Оптимист».

На берегу для горожан будут организованы конкурсы и игры.

В связи с проведением соревнований по парусному спорту с 3 по 7 августа с 11.00 до 18.00 на озере «Светлая жизнь» запрещено использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок), за исключением судов Государственной инспекции по маломерным судам и спасателей МЧС, информирует администрация Орла.