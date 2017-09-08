В Орле на пересечении Карачевского шоссе и ул. Емлютина установят светофор

Подведены итоги аукциона по определению подрядной организации, которая произведет монтаж светофорного объекта на пересечении Карачевского шоссе и улицы Емлютина.

Контракт планируется заключить с единственным участником закупки — ООО «Дорзнаксервис». Его цена составит 721 470 руб. Работы должны быть выполнены в течение 20 дней со дня заключения контракта.

По информации МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», которое выступает заказчиком работ, на перекрестке будут установлены основные светофоры и светофоры с дополнительными стрелками — это позволит избежать скопления транспортных средств на данном участке. Кроме этого, регулируемый выезд разгрузит улицы микрорайона «Зареченский», в том числе пересечение ул. Алроса с ул. Мостовая.

Мероприятие реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016-2018 годы», информирует мэрия Орла.