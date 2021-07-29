В Орле на пешеходов падает штукатурка от местного путепровода

На пешеходов и автомобилистов в Железнодорожном районе Орла падает штукатурка от местного путепровода.

Представители Общероссийского народного фронта в Орловской области обратились в Орловско-Курское территориальное управление Московской железной дороги с предложением произвести ремонт опорных стен на железнодорожном путепроводе в Орле. За долгий период эксплуатации штукатурка на стенах стала крошиться и падать на расположенные внизу тротуары и проезжую часть.

«К нам поступило обращение от жителей Железнодорожного района города Орла по поводу неудовлетворительного состояния опорных стен на путепроводе. Граждане отметили, что им неоднократно доводилось наблюдать падение штукатурки с опорных стен. В любой момент в данной ситуации может пострадать проходящий по тротуару пешеход», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Путепровод является главным элементом железнодорожной инфраструктуры на московском направлении. В сутки через него проходят десятки поездов и железнодорожных составов. В силу такой нагрузки и происходит отслоение штукатурки и кирпичей. В 2020 г. уже был случай, когда кусок бетона с балки упал и пробил крышу проезжающей машины.

По информации регионального Отделения ОНФ