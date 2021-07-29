29 июля 2021



В Орле на пешеходов падает штукатурка от местного путепровода

На пешеходов и автомобилистов в Железнодорожном районе Орла падает штукатурка от местного путепровода.

Представители Общероссийского народного фронта в Орловской области обратились в Орловско-Курское территориальное управление Московской железной дороги с предложением произвести ремонт опорных стен на железнодорожном путепроводе в Орле. За долгий период эксплуатации штукатурка на стенах стала крошиться и падать на расположенные внизу тротуары и проезжую часть.

«К нам поступило обращение от жителей Железнодорожного района города Орла по поводу неудовлетворительного состояния опорных стен на путепроводе. Граждане отметили, что им неоднократно доводилось наблюдать падение штукатурки с опорных стен. В любой момент в данной ситуации может пострадать проходящий по тротуару пешеход», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Путепровод является главным элементом железнодорожной инфраструктуры на московском направлении. В сутки через него проходят десятки поездов и железнодорожных составов. В силу такой нагрузки и происходит отслоение штукатурки и кирпичей. В 2020 г. уже был случай, когда кусок бетона с балки упал и пробил крышу проезжающей машины.

По информации регионального Отделения ОНФ

 

В Орловском краеведческом музее открывается выставка, посвященная тренерской деятельности Клавдии На...
Простые орловцы за счет НДФЛ сформировали треть доходов бюджета
В поселке Залегощь теплоизоляция на трубах отопления нуждается в ремонте
Опубликовано 29 Июл 2021 в 14:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"