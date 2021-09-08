8 сентября 2021



В Орле на Привокзальной площади задержали 22-летнего парня с наркотиками

Как сообщает Штаб ЛО МВД России на станции Орел, в ходе несения службы транспортные полицейские обратили внимание на молодого человека, ведущего себя подозрительно: он постоянно оглядывался и плохо ориентировался в пространстве.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного подразделения. Им оказался 22-летний безработный местный житель.

При личном досмотре в присутствии понятых у гражданина в левом кармане куртки был обнаружен сверток, внутри которого находился прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом бежевого цвета. Задержанный пояснил, что наркотическое средство он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного потребления.

Исследования показали, что в сверке находилось наркотическое средство N-метилэфедрон массой 0,52 грамма.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства».

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

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Опубликовано 08 Сен 2021 в 15:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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