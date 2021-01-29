В Орле на пятачок между общежитием и колледжем хотят втиснуть высотку

Возле областного колледжа культуры и искусств на улице Матросова собираются построить многоэтажный жилой дом. Подробности необычного строительства удалось узнать ведущим группы “Новостройки города Орла”. По их данным, земельный участок площадью 2 667 м², кадастровый номер 57:25:10401:307 совсем недавно находился в муниципальной собственности и сдавался в аренду для строительства офисного здания. “По результатам аукциона, проведённого 09.01.2019 г. (протокол от 09.07.2019 г.), договор аренды был заключен с Караивановым Н. А. Сразу после заключения договора участок отчистили от зелёных насаждений. Летом 2020 года на участке появилось непонятное деревянное строение с тонкими стенами из ДСП, похожее на бутафорскую театральную декорацию. Возвели его, очевидно, в качестве объекта капитального строительства с целью приватизации участка, которая успешно состоялась в ноябре 2020 г. Сразу после перехода в частную собственность, участок был продан ООО «Вертикаль С», которое и будет выступать в качестве застройщика” — рассказали все детали операции с землей ведущие группы.

Дальше события развивались стремительно: “в январе 2021 года вид разрешенного использования участка изменили на «Многоквартирные жилые дома 9 — 25 этажей (за исключением технического этажа)». До этого был вид: «Офисы фирм без ограничения количества рабочих мест». Изменение вида разрешенного использования произошло в соответствии с Правилами землепользования и застройки. Участок относится к зоне ОЖ (общественно жилого назначения), в которой многоэтажная застройка является одним из основных видов использования территории”.

Очень показательна в этом плане история фирмы-застройщика. Как пишут энтузиасты, следящие за всеми новостройками нашего города, “ранее ООО «Вертикаль С» принимало участие в скандальном строительстве многоквартирного дома №10 по ул. 8 Марта, который несколько раз трансформировался то в 16-этажную высотку, то в двухэтажный выставочный зал, затем в семиэтажный жилой дом, а в конечном итоге был сдан в восьмиэтажном исполнении. Эти метаморфозы являлись способом обойти градостроительные регламенты, которые не позволяют строить многоэтажные дома на маленьких участках. В случае с объектом на ул. 8 Марта участок имел площадь всего 2431 м². Теперь в распоряжении застройщика целых 2667 м², что с применением ранее отработанных методов позволит построить уже 10-12 этажей. Проблему нехватки пространства под гостевые стоянки застройщик, по предварительной информации, намерен решать примерно так же, как это было при строительстве предыдущего объекта на ул. 8 Марта. Тогда вторым этапом строительства дольщикам обещали во дворе подземный паркинг, а после ввода дома в эксплуатацию сказали, что паркинг строить не разрешили. Подземную стоянку изобразили на схеме планировочной организации земельного участка исключительно с целью получения послаблений по гостевым стоянкам, нормативное количество которых не вмещалось на отведённом участке. Такой вот маленький обман и никакого нарушения закона,” — резюмируют ведущие группы.

О планируемом жилом доме на ул. Матросова подробной информации пока нет. Точно известно лишь, что он будет одноподъездным. По предварительной информации, на каждом этаже будет по 4 квартиры (две однокомнатных и две двухкомнатных). Продавать квартиры планируют через счета эскроу, если удастся получить проектное финансирование.