23 октября 2020



В Орле на рынке продавали непонятно что под видом сортовых деревьев

На Южном рынке в Орле в в ходе проверки Россельхознадзора обнаружили в продаже 6 партий саженцев плодово-ягодных культур (яблони, груши, вишни, сливы и плодово-ягодные кустарники). Всего 335 шт. и все до единого без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества. В пресс-службе Россельхознадзора напомнили, что в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней, так что покупать такие саженцы небезопасно. Кроме того, потратив немалые деньги на приобретение и затем убив не один год на выращивание, — садоводы и дачники могут получить самый непредсказуемый результат, например, вместо сортовых растений вырастить “дичков”. В итоге виновный торговец был оштрафован.

 

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Опубликовано 23 Окт 2020 в 15:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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