В Орле «на самой красивой улице» под ноги прохожим рухнула штукатурка

Орловцы рискуют быть убитыми не только сосульками, которые падают с крыш, балконов и карнизов, но и от огромных кусков штукатурки. Сегодня днем обрушился внушительный фрагмент со стены дома №29 на улице Ленина. Фотографии с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Орел112». Как пишут ведущие канала: «Дом прошел капремонт в 2016 году. Хорошая новость в том, что теперь у вас появился выбор. Попасть в больницу от обрушившейся штукатурки или дождаться своей льдины с крыши». Только по счастливой случайности не пострадал никто из прохожих (а в этой время дня на Ленинской всегда очень людно).

Фото из телеграм-канала «Орел112»