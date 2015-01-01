В Орле на станции Цон задержан гражданин с наркотиками

17 января сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на железнодорожной станции Цон был задержан гражданин 17.01.1989 года рождения, уроженец Орла.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у него была изъята пипетка для курения и полимерный пакетик с порошкообразным веществом голубого цвета, завернутый в фольгу и перемотанный изолентой.

Исследования показали, что содержимое является производным наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 0,44 грамма.

Со слов гражданина, наркотическое средство он нашел в районе автодрома и хотел использовать его для личного употребления, цели сбыта не имел.

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф, сообщила старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орёл, капитан внутренней службы Инна Таль.

 

Помоют всех. Или не помоют?
В Орловской области 51-летний мужчина напал с ножом на полицейского и был ранен в ногу
В Орле пройдут Всероссийские соревнования МВД России по рукопашному бою
Опубликовано 18 Янв 2017 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"