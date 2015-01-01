В Орле на станции Цон задержан гражданин с наркотиками

17 января сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на железнодорожной станции Цон был задержан гражданин 17.01.1989 года рождения, уроженец Орла.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у него была изъята пипетка для курения и полимерный пакетик с порошкообразным веществом голубого цвета, завернутый в фольгу и перемотанный изолентой.

Исследования показали, что содержимое является производным наркотического средства «N-метилэфедрон» общей массой 0,44 грамма.

Со слов гражданина, наркотическое средство он нашел в районе автодрома и хотел использовать его для личного употребления, цели сбыта не имел.

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф, сообщила старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орёл, капитан внутренней службы Инна Таль.