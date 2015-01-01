В Орле на территории детской больницы появится часовня

На территории орловского научно-клинического медицинского центра появится домовой храм-часовня Всех Небесных сил бесплотных, — сообщает пресс-служба НКМЦ. Над воплощением эскизного проекта будет работать архитектор Фёдор Афуксениди. Он же проектировал храм во имя Сретения Господня в Вятском Посаде. Одна из самых известных его работ — храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке города Сочи.

Напомним, как мы уже сообщали, на этой неделе в Орловском перинатальном центре, структурно входящем в НКМЦ, открыли молитвенную комнату. Помещение, в котором будущие мамы и их близкие могут помолиться о благополучном рождении ребенка, открыто на первом этаже перинатального центра с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00.

 

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Опубликовано 14 Фев 2017 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

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