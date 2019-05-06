6 мая 2019



В Орле на территории неработающего завода обнаружили 76 тыс. литров спирта

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД обнаружили и изъяли на складе, расположенном на территории неработающего завода в городе Орле, более 3,5 тысячи пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом более 76 тысяч литров. Предприятие в настоящее время не работает и не имеет лицензии на хранение и изготовление алкогольной продукции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу. Также о данном факте сообщили представителям Росалкогольрегулирования, которые прибыли в Орел.

Согласно экспертизе, в изъятых канистрах был ректифицированный спирт 96,3 %, изготовленный из пищевого сырья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 06 мая 2019 в 15:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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