В Орле на территории вокзала задержали гражданина с наркотиками

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Мак» задержали на территории парка отстоя поездов жителя Орла 1984 года рождения.

У молодого человека при себе был полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом светло-голубого цвета.

Исследования показали, что содержимое является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 0,28 грамма.

Со слов мужчины, наркотическое средство он приобрел через «закладку» рядом с пансионатом «Мечта» — для личного употребления без цели сбыта.

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч.1 ст.228 УК РФ. По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф, — сообщила «ОС» старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орел Инна Козлова.