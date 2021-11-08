В Орле на трёх улицах обновят трамвайные пути

Администрация Орла ищет подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы для капитального ремонта ул. Карачевской, ул. Гостиной и ул. Пушкина.

Проектно-изыскательские работы предстоит выполнить до 30 ноября 2022 года.

Стоимость контракта — 12 млн 850 тыс. рублей. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства г. Орла».

— В рамках подготовки проектной документации на капитальный ремонт трех улиц будет предусмотрено выполнение традиционного комплекса работ, связанного с ремонтом покрытия проезжей части и тротуаров, замена бортового камня, а также работы по замене путевого трамвайного хозяйства с использованием бесшпальной технологии укладки рельс, восстановление недостающих систем ливневой канализации, замена систем наружного освещения, — прокомментировал начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Дмитрий Кузнецов.