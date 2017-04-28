В Орле на центральном рынке полицейские задержали незаконных мигрантов

Пять иностранцев приехали в Орел на заработки. Одни иностранные граждане работали на рынке, не имея патента на работу, другие нарушили порядок пребывания на территории Российской Федерации. Еще один иностранный гражданин, пытаясь уйти от ответственности, предъявил сотрудникам полиции чужой паспорт.

В отношении иностранца, уклонявшегося от выезда из страны, принято решение об административном выдворении, а также закрытии ему въезда на территорию России на 5 лет.

Всего в текущем году сотрудниками орловской полиции выявлено свыше 300 нарушений режима пребывания и порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 10 мая 2017 в 11:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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