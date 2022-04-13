В Орле на учениях отработали ликвидацию последствий половодья

В ходе второго этапа командно-штабного учения под руководством МЧС России отрабатывались вопросы, связанные с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков. Также изучалась защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. А в Орле участники учений отрабатывали практические действия при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением части территории города.

Согласно поступившей вводной, в результате повышения температуры окружающего воздуха в сочетании с обильным выпадением осадков в виде проливных дождей, произошел интенсивный подъем уровня воды в реке Оке, который в городе Орле достиг опасного уровня. В зоне подтопления оказались ряд улиц и жилых домов в Заводском районе города. При подъеме уровня воды в реке произошло автоматическое срабатывание комплексной системы экстренного оповещения населения на улице Пойменной, её сигнал поступил в единую дежурно диспетчерскую службу города Орла и оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Орловской области.

Затем проводилось оповещение населения о зонах затопления и местах сбора эвакуируемого населения для их дальнейшей эвакуации в пункты временного размещения. Для оценки обстановки, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации организована работа оперативных групп Главного управления, службы пожаротушения администрации города, сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС.

Для обеспечения безопасности населения и мониторинга поводковой обстановки на акватории в район чрезвычайной ситуации направлены плавательные средства поисково-спасательного отряда (водный) поисково-спасательной службы государственного казенного учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» и Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления. Для патрулирования территории берега реки Оки был привлечен личный состав Орловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Прибывшими силами Центра ГИМС, областной поисково-спасательной службы, волонтерами Всероссийского студенческого корпуса спасателей было организовано патрулирование береговой линии вдоль подтопленной территории, а также оповещение населения и доведение информация о мерах безопасности, правилах поведения в сложившейся чрезвычайной ситуации.

Служба охраны общественного порядка УМВД России по Орловской области оцепила территорию и организовала охрану общественного порядка и имущества граждан, покинувших свои домовладения. Экипажами ГИБДД было организовано перекрытие близлежащих улиц и проездов и определены объезды места происшествия.

В оперативный штаб от спасателей Орловского регионального отделения ВСКС поступила информация, что ими в ходе патрулирования береговой линии реки Оки в воде был обнаружен один пострадавший, который не может самостоятельно выбраться на берег. Туда были направлены спасатели ПСС. Сотрудники поисково-спасательного отряда (водного) ГКУ ОО «ОАСПС» спасли человека из воды и доставили его на берег для оказания медицинской помощи. Содействие по передаче спасенного из воды человека бригаде Центра медицины катастроф оказала дежурная смена Специализированной пожарно-спасательной части.

Спасательные работы на воде продолжила поисково-маневренная группа областной ПСС. Ее личный состав провел эвакуацию из подтопленного района группу людей в безопасное место, а также организовал лодочную переправу. Затем группами эвакуации населения города Орла и одной из войсковых частей проводились работы по эвакуации пострадавшего населения в пункты временного размещения.

Свои действия также показали работники газового хозяйства и электроэнергетики. Ими было проведено отключение линий электропередач попавших в зону подтопления и обеспечивающих подачу электричества в жилой сектор и работы на газорегуляторном распределительном пункте по отключению подачи газа.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области проводили контроль эпидемиологической обстановки. Для этого они делали забор воды для проведения проб на содержание вредных и опасных веществ. Коммунальной службой МПП ВКХ «Орелводоканал» проводится работа по откачке оставшейся воды с территории домовладений и из подвальных помещений, и по очистке территории от мусора. Для откачки паводковых вод была также использована техника Главного управления – пожарная насосная станция и рукавный автомобиль.

Так, условная ЧС была ликвидирована, а главное отработан алгоритм взаимодействия всех ведомств и организаций региона в случае реальной ЧС.