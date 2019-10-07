В Орле на ул. 8 марта завершили реконструкцию теплосети

Орловский филиал «Квадры» завершил реконструкцию участка магистральных тепловых сетей на улице 8 Марта. Стоимость работ с учетом благоустройства территории составила 14,8 млн рублей.

Энергетики заменили почти 300 метров изношенных трубопроводов большого диаметра — 1020 мм и 820 мм.

-Ветхие трубы мы заменили на современные, в пенополиуретановой изоляции. Это позволит улучшить параметры теплоносителя, а значит, повысить качество и надежность теплоснабжения социальных объектов и жилых домов Советского района, — пояснил управляющий директор филиала Сергей Филатов.

В ходе реконструкции энергетики также смонтировали новую запорную арматуру, установили систему оперативного дистанционного контроля, сокращающую время поиска утечки теплоносителя, информирует пресс-служба генерирующей компании.