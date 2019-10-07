7 октября 2019



В Орле на ул. 8 марта завершили реконструкцию теплосети

Орловский филиал «Квадры» завершил реконструкцию участка магистральных тепловых сетей на улице 8 Марта. Стоимость работ с учетом благоустройства территории составила 14,8 млн рублей.

Энергетики заменили почти 300 метров изношенных трубопроводов большого диаметра — 1020 мм и 820 мм.

-Ветхие трубы мы заменили на современные, в пенополиуретановой изоляции. Это позволит улучшить параметры теплоносителя, а значит, повысить качество и надежность теплоснабжения социальных объектов и жилых домов Советского района, — пояснил управляющий директор филиала Сергей Филатов.

В ходе реконструкции энергетики также смонтировали новую запорную арматуру, установили систему оперативного дистанционного контроля, сокращающую время поиска утечки теплоносителя, информирует пресс-служба генерирующей компании.

 

Ремонт дворовых территорий в Орле обещают завершить к 1 сентября
Орловские налоговики требуют от продавцов маркировать меховые изделия
В частном секторе Орла появятся дополнительные места для сбора отходов
Опубликовано 07 Окт 2019 в 13:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"