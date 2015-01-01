В Орле на ул. Емлютина и бульваре Молодежи обустроят три новые остановки

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Орла Андрей Усиков.

Новые автобусные остановки появятся в микрорайоне «Алроса»: на улице Емлютина недалеко от домов №2 и №12 и в районе дома №6 на бульваре Молодежи. Они будут соответствовать всем современным требованиям — здесь появятся заездные карманы, павильоны, урны.

Как пояснили в отделе организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта, в городской реестр остановочных пунктов внесены изменения в связи с необходимостью упорядочить движение общественного транспорта в недавно введенном новом микрорайоне, а также по просьбам его жителей.

Таким образом, в Орле теперь в общей сложности насчитывается 128 остановочных пунктов, информирует администрация города Орла.

 

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Опубликовано 15 Фев 2017 в 17:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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