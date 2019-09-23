В Орле на ул. Генерала армии Ковалева появились информационные таблички

В Орле на улице Генерала армии Ковалева появились информационные таблички, сообщает администрация г. Орла.

Напомним, решение о присвоении улице, расположенной между ул. Мостовая и ул. Емлютина, имени Николая Дмитриевича Ковалева было принято депутатами Орловского городского Совета 30 мая текущего года. Поводом для присвоения улице имени Николая Ковалева стало обращение Совета ветеранов ФСБ России.

Бывший директор ФСБ России (1996-1998), генерал армии, депутат Государственной Думы от Орловской области Николай Дмитриевич Ковалев скончался 5 апреля 2019 года после тяжелой болезни. Ему было 69 лет.

Николай Дмитриевич Ковалев представлял наш регион в нижней палате Федерального собрания с 1999 года, то есть в течение 20 лет. В 2014 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Орловской области».