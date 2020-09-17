17 сентября 2020



В Орле на ул. Ливенской восстановят электроосвещение

Право восстановить электроосвещение на ул. Ливенской в районе кольцевой развязки выиграло АО «Орёлоблэнерго».

Как сообщает администрация города Орла, в ходе электронного аукциона произошло снижение начальной цены контракта на 14%. Вместо 459 тыс. рублей на восстановление освещения потратят 395 тыс. рублей.

Муниципальный контракт между МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и АО «Орёлоблэнерго» будет заключен в конце этого месяца. В течение 15 календарных дней с момента подписания подрядная организация должна будет установить 21 опору освещения со светодиодными светильниками, проложить 1 км провода и оборудовать щит управления.

 

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Опубликовано 17 Сен 2020 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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