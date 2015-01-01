В Орле на ул. Родзевича-Белевича будут проходить утренние планерки с участием жителей

Городские чиновники пообещали жителям улицы Родзевича-Белевича, что каждую пятницу в 10 часов утра на месте строительства дороги будет проходить оперативное совещание с их участием. Постоянными участниками совещания будут и представители подрядчика, которым является «Орелстрой».

В настоящее время на объекте идет строительство ливневой канализации. Специалисты выносят из-под полотна дороги водопровод. Кроме того, спилены около 200 деревьев и кустарников для подготовки территории под строительство.

По проекту строительная длина улицы составит 870 метров с тремя полосами движения. Вдоль дороги предусмотрено благоустройство и озеленение, а также устройство съездов к земельным участкам многоквартирных домов и детскому саду шириной проезжей части 6 метров. Планируется обустройство объекта дорожными знаками, светофорами, ограждениями, тротуарами, пешеходными переходами, наружным освещением, остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта.

По муниципальному контракту, срок окончания работ и ввод в эксплуатацию дороги — конец 2018 года. Улица Родзевича-Белевича будет обеспечивать транспортную и пешеходную связь между ул. Металлургов и Бурова, подъезд и подход к жилым домам, в том числе к многоквартирному жилому дому №8, информирует администрация Орла.