14 июля 2021



В Орле на улицу Приборостроительную вернется ярмарка выходного дня

Предприниматели, торговавшие на площади Жукова, уже в эти выходные «переедут» на улицу Приборостроительную.

Как сообщает администрация г. Орла, это решение было принято по результатам встречи с участниками ярмарочной торговли, а также по итогам комиссионного обследования места сотрудниками администрации совместно с инспекторами ГИБДД и с администратором ярмарок «Хлебосольный выходной» МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».

Ярмарка будет располагаться на территории от пешеходного перехода в районе дома №18 и до выезда между домами №17 и 13 по ул. Приборостроительной. Поэтому на время торговли, по субботам и воскресеньям с 04:00 до 16:00, будет прекращаться движение транспортных средств по ул. Приборостроительной.

Торговые павильоны будут располагаться на этой площадке каждые выходные дни вплоть до завершения благоустройства площади Маршала Жукова. Срок окончания работ по контракту — 30 ноября 2021 года.

Напомним, ранее, до «переезда» ярмарки с Приборостроительной на площадь Жукова, чиновники заверяли орловчан, что «Приборка» — непригодное и небезопасное место для ярмарочной торговли. В нынешних обстоятельствах, когда нужно уложить тротуарной плиткой площадь Жукова, таких проблем не выявлено.

 

Еще одного пенсионера из Орла обокрали аферистки
Ограничение движения в Орле
Орловский завод «Дормаш» ограничат в электроснабжении
Опубликовано 14 Июл 2021 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"