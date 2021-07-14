В Орле на улицу Приборостроительную вернется ярмарка выходного дня

Предприниматели, торговавшие на площади Жукова, уже в эти выходные «переедут» на улицу Приборостроительную.

Как сообщает администрация г. Орла, это решение было принято по результатам встречи с участниками ярмарочной торговли, а также по итогам комиссионного обследования места сотрудниками администрации совместно с инспекторами ГИБДД и с администратором ярмарок «Хлебосольный выходной» МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».

Ярмарка будет располагаться на территории от пешеходного перехода в районе дома №18 и до выезда между домами №17 и 13 по ул. Приборостроительной. Поэтому на время торговли, по субботам и воскресеньям с 04:00 до 16:00, будет прекращаться движение транспортных средств по ул. Приборостроительной.

Торговые павильоны будут располагаться на этой площадке каждые выходные дни вплоть до завершения благоустройства площади Маршала Жукова. Срок окончания работ по контракту — 30 ноября 2021 года.

Напомним, ранее, до «переезда» ярмарки с Приборостроительной на площадь Жукова, чиновники заверяли орловчан, что «Приборка» — непригодное и небезопасное место для ярмарочной торговли. В нынешних обстоятельствах, когда нужно уложить тротуарной плиткой площадь Жукова, таких проблем не выявлено.